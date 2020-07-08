Симоньян рассказала, как ей удалось похудеть на 30 кг

Симоньян рассказала, как ей удалось похудеть на 30 кг
Симоньян похудела после беременности. Фото: kremlin.ru

Она призналась, что перед свадьбой Навки сбросила лишний вес.

Об этом стало известно 8 июля. Обо всем главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она выложила новое фото и заявила, что за последние месяцы ей удалось попрощаться с 30 лишними килограммами. Их она набрала во время беременности, и наконец вернулась в прежнюю форму. Журналиста подчеркнула, что не соблюдала строгих диет и даже не занималась спортом. Все, что она делала, это питалась два раза в день и пила как можно больше жидкости. Сейчас Симоньян весит 55 килограммов – таких результатов она добилась как раз к важному событию.

Напомним, журналистка замужем за Тиграном Кеосаяном, с которым воспитывает троих общих детей. Дочь Маро девушка родила в октябре прошлого года. Спустя 5 месяцев Симоньян сообщила, что снова находится в положении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Маргарита Симоньян потеряла ребенка.

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