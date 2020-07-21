Петербургский НИИ гриппа ищет желающих пройти тестирование вакцины от коронавируса

Клинические испытания препарата собираются начать в середине августа. Для них нужно набрать участников. Организовывает исследования НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ.

Запланированные испытания станут третьей фазой исследования. Первые две были пройдены в Китае и показали, что вакцина является безопасной для организма и эффективной. Данные результаты получены после вакцинации 500 человек. В НИИ гриппа хотят вакцинировать 100 желающих, чтобы доказать эффективность на большой выборке.

Добровольцам необходимо связаться для записи с представителями учреждения. Вся нужная информация опубликована в официальной группе НИИ гриппа в социальной сети «Вконтакте».

Поучаствовать в тестировании могут лица обоих полов в возрасте от 18 до 60 лет. Основным условием является отсутствие хронических заболеваний, а также коронавируса и антител к нему.

Не смогут опробовать вакцину на себе беременные и кормящие женщины, люди с аллергией, а также лица с проблемами с психикой и алкогольной и наркотической зависимостями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса.