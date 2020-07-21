Лжесотрудник банка лишил пенсионера 550 тысяч рублей

Лжесотрудник банка лишил пенсионера 550 тысяч рублей
Стариков продолжают обманывать. Фото: pixabay

Мошенники продолжают пользоваться наивностью пожилых людей для совершения своих злых умыслов.

Инцидент произошел в Невском районе еще 7 июля. Мужчине 1953 года позвонил якобы сотрудник одного известного банка, который рассказал, что с его счета пытались списать денежные средства. Естественно, самым разумным выходом, на котором настаивал «представитель» банка был перевод денег на другой счет, на котором деньги остались бы в безопасности. Обман удался, а со счета заявителя пропали 550 тысяч. Рассказать о ситуации в полиции мужчина решил в понедельник, 20 июля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители проводят проверку по данному случаю. Решение о возбуждении уголовного дела пока еще не принято.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция в Петербурге разыскивает сиделку, обокравшую пенсионерку на 180 тысяч рублей.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти лжесотрудник банка обман пенсионеров


 

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