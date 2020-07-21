Петербург оказался в лидерах среди городов с лучшим уровнем жизни в России

Жителям Северной столицы повезло с благополучием больше остальных россиян.

В России самые лучшие условия для жизни зафиксированы в Петербурге и Москве. Такие итоговые данные своего исследования представили РБК и рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».

На итоговое положение регионов страны в топе влияли многие факторы. Составители оценивали доступность недвижимости, кредитную статистику по выплатам среди местных жителей, изучали покупательский спрос и затраты. Помимо этого, во внимание была принята занятость трудоспособного населения. Также изучалось в какой степени жителям доступны для посещения различные развлекательные места и спортобъекты. Не забыли и про погодные условия.

В итоге получилась следующая картина по субъектам: больше всего повезло Петербургу, город и его благополучные жители получили 7 баллов, на втором месте оказалась Москва — 6,1 балл, замкнула тройку лидеров Белгородская область — 5,64 балла.

В первую пятерку попали еще Подмосковье (5,61 балл) и Воронежская область (5,31 балл).

На последнем месте расположилась Республика Алтай ( — 1,12 балла).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше 50 общественных пространств Петербурга признаны лучшими в России.