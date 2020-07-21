Ко Дню ВМФ в Петербурге выпустят тематический «Подорожник»

Ко Дню ВМФ в Петербурге выпустят тематический &#171;Подорожник&#187;
Подорожник ко Дню ВМФ. Фото: ГКУ "Организатор перевозок"

Ко Дню Военно-морского флота России в Петербурге разработали тематический дизайн проездного билета «Подорожник». Приобрести лимитированную версию можно будет 26 июля.

Тематический «Подорожник» будет продаваться в кассах метрополитена, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок». Тираж проездных ограничен.

Выполнен «Подорожник» в сине-красных тонах. На проездных изображены боевые корабли, защищавшие Ленинград в годы Великой Отечественной войны: Краснознамённый крейсер «Киров» и лидер эсминцев «Ленинград».

Новые «Подорожники» выпущены «Организатором перевозок» при поддержке регионального отделения «Бессмертного полка России». Специальную версию проездного ко Дню ВМФ в Петербурге подготовили впервые.

День ВМФ отмечают 26 июля. В Петербурге его отметят Главным военно-морским парадом, участие в котором примут более 4 тыс. военных, 46 кораблей, катеров и подлодок и 42 воздушных судна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начались репетиции воздушной части Главного военно-морского парада.

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