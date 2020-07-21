В Петербурге началась репетиция воздушной части Главного военно-морского парада

В военно-морском параде 26 июля примут участие 46 военных кораблей, катеров и подводных лодок, и также 42 воздушных судна. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В военно-морском параде 26 июля примут участие 46 военных кораблей, катеров и подводных лодок, и также 42 воздушных судна. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Масштабное мероприятие в честь Дня Военно-Морского Флота состоится в воскресенье, 26 июля.

Сегодня, 21 июля, взмыли в небо с четырех аэродромов Западного военного-округа свыше 40 военных самолетов и вертолетов, работающих в морской авиации. Летчики проведут тренировочные полеты, где отрепетируют парадный строй. Примечательно, что в первый раз над Невой пролетит самолет-амфибия Бе-200 «Александр Мамкин». Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Парадная группа авиационный техники пролетит над Сенатской площадью в едином строю. Члены экипажа выполнят все поставленные задачи для успешного выполнения тренировки. Летчики отработают соблюдение дистанции, набора скорости и высоты.

В сегодняшнем вылете также задействованы: самолеты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолёт-топливозаправщик Ил-78, Ту-142МК, противолодочный самолет Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин посетит главный парад ВМФ в Санкт-Петербурге.