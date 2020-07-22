В Совфеде оценили предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве поддержки в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Инициативу оценил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

По его словам, решение о дополнительных выплатах пожилым гражданам может принять только российское правительство.

Как сообщили РИА Новости, Рязанский отметил, что ежемесячно на выплаты пенсий выделяется 625-650 млрд рублей. И добавил, что на допвыплаты в Пенсионном фонде России нет денежных средств, в федеральном бюджете они не обозначены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что малому и среднему бизнесу и некоммерческим организациям до 15 августа предоставят финансовую поддержку. Они смогут рассчитывать на выплаты от 15 тыс. рублей.