Фронтмен Little Big оказался шокирован ценами в ресторане на Крестовском

О походе в ресторан Илья Прусикин рассказал в Stories. Фото: instagram.com/iliyaprusikin/

О походе в ресторан Илья Прусикин рассказал в Stories. Фото: instagram.com/iliyaprusikin/

Бессменного лидера известной петербургской музыкальной группы Little Big Илью Прусикина удивили цены в одном из ресторанов на Крестовском острове.

О своем походе музыкант рассказал на странице в Instagram. По словам звезды, его удивила стоимость салата с осьминогом и артишоками почти в три тысячи рублей. Как считает солист, за такую сумму осьминог должен самостоятельно выйти к нему и заявить, что он очень вкусный.

Внимание певца также привлекла стоимость салата «из больших сладких помидоров с ялтинским луком и базиликом». За блюдо придется отдать 2100 рублей. Недоволен он также оказался тем, что его не пустили на места, с которых открывается красивый вид.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фронтмен Little Big приобрел Porsche Cayenne. Он попросил своих фанатов поздравить его в комментариях.