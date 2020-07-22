Петербуржцы смогут попасть на набережные в День ВМФ только в масках

Петербуржцы смогут попасть на набережные в День ВМФ только в масках
Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге состоится 26 июля. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Власти Петербурга решили перекрыть набережные Невы в День ВМФ — увидеть главный военно-морской парад смогут только те, кто надел маску и перчатки.

Городские набережные, с которых можно будет посмотреть на парад, будут перекрыты рамками. Через них будут пропускать только при наличии масок и перчаток.

Зампред комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игорь Любченко подчеркнул, что лучше всего за парадом наблюдать из дома, с экрана телевизора. Однако тем, кто хочет увидеть корабли вживую, придется пройти через контроль.

Также в этом году Смольный решил отказаться от бесплатных приглашений на часть парада в Кронштадте. В прошлые годы в городе распространяли 10-15 тысяч бесплатных билетов, однако в этот раз на кронштадтский парад пустят посмотреть только ветеранов, военных и из родных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проезд по ЗСД станет бесплатным во время репетиций и проведения парада в честь дня ВМФ.

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