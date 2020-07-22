В Петербурге завершились испытания подлодки «Волхов»

Петербургский судостроительный завод АО «Адмиралтейские верфи» завершил заводские ходовые испытания подводной лодки «Волхов».

Об этом 21 июля сообщает пресс-служба предприятия. Испытания большой дизель-электрической подлодки «Волхов» начались 18 июня. Корабль показал успешные результаты при выполнении запланированных погружений, все системы и механизмы слаженно работали.

В скором времени на «Адмиралтейских верфях» начнется подготовка подлодки «Волхов» к государственным испытаниям. Они запланированы на середину августа. Затем подлодка будет передана заказчику — ВМФ России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» заложили на Северной верфи. Фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» будут седьмым и восьмым кораблями указанного проекта, которые предприятие построит для российского ВМФ.