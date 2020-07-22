Стали известны подробности опрокидывания лодки у Морской набережной

Транспортная полиция рассказала об инциденте на воде, произошедшем в акватории Петровского фарватера.

Об этом рассказали в пресс-службе СПб ЛО МВД России на водном транспорте. Все случилось около 14 часов в районе Петровского фарватера, находящегося в устье Малой Невы и Малой Невки, что прямо под ЗСД.

Там перевернулась лодка, в которой находился один человек. Предварительно, этот мужчина сопровождал группу спортсменов. Его лодка перевернулась из-за сильной волны, в результате чего он оказался в воде.

На место быстро прибыли спасатели, которые и достали мужчину их воды. Он не пострадал.

Сейчас на месте работают сотрудники транспортной полиции, работа над установлением всех обстоятельств ЧП продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Морской набережной перевернулась лодка с людьми.