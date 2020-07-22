Петербург подарит многодетным семьям микроавтобусы

Петербург подарит многодетным семьям микроавтобусы
Многодетным семьям подарят микроавтобусы. Фото: pixabay.com

Смольный установил стоимость закупки микроавтобусов на 2020 год, которые будут подарены многодетным семьям.

Как сообщили в администрации Петербурга, пассажирский автобус должны предоставлять многодетным семьям, в которых растут семь и более несовершеннолетних детей. Об этом гласит Социальный кодекс.

Стоит отметить, что каждый год его стоимость меняется и устанавливается петербургским правительством. В этом году подписан указ о том, что стоимость микроавтобуса для семьи составит не более 1 млн 337 тыс. рублей.

Постановление позволит властям покупать машины и передавать их в собственность многодетных родителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге увеличивается число многодетных семей. Причем активный рост наблюдается последние три года — за это время количество семей с тремя и больше детьми выросло на 8 тысяч.

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Петербург подарит многодетным семьям микроавтобусы
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