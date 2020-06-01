В Петербурге увеличивается число многодетных семей

В Петербурге увеличивается число многодетных семей
Также в июне начнется выплата ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет семьям, в которых доход на одного человека ниже прожиточного минимума. Фото: pixabay.com

В Северной столице увеличивается число многодетных семей, на сегодняшний день их уже 46 тысяч.

Причем активный рост наблюдается последние три года — за это время количество семей с тремя и больше детьми выросло на 8 тысяч. Об этом рассказали в пресс-службе администрации главы Петербурга. Губернатор Александр Беглов также напомнил, что с 2020 года в городе действуют расширенные меры поддержки матерей и детей.

Так, с 1 января текущего года снижен возраст для получения материнского капитала, теперь его можно получить с 19 лет. Кроме того, до 2026 года маткапитал будут выдавать при рождении третьего ребенка, а сейчас его можно направить на приобретение автомобиля отечественного производства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что представитель ПФР объяснила, из-за каких ошибок родители могут не получить единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.

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