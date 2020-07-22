Дом-2 ищет нового ведущего, который будет лучше Бузовой

Дом-2 ищет нового ведущего, который будет лучше Бузовой
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Кандидата выберут онлайн – ему нужно записать видеовизитку.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. О том, что на шоу требуется новый ведущий, сообщили в социальных сетях представители телеканала ТНТ. В вакансии сказано, что идеальный претендент докажет, что он лучше Ксении Собчак и Ольги Бузовой. Среди обязанностей телеведущего есть только одна – вести шоу. О размере зарплаты и подробней о работе ничего не говорится. При этом не сказано, ищут мужчину или женщину и какого возраста.

Чтобы стать ведущим, нужно записать видеовизитку и опубликовать ее на любой хостинг. Также можно прислать ее по WhatsApp. Успешному кандидату обещают славу и поклонников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что павильоны и декорации шоу «Дом-2» полностью снесли. Программа получила новую землю рядом с предыдущим участком.

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