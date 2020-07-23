Дочь Сябитовой вышла замуж во второй раз

Телесваха рассказала, что на торжестве присутствовали 20 человек.

Об этом стало известно 22 июля. Обо всем телеведущая Роза Сябитова рассказала в интервью «Антенне-Телесемь». Она отметила, что ее дочь недавно вышла замуж во второй раз. Из-за пандемии коронавируса пришлось задуматься о безопасности гостей, поэтому на мероприятие пригласили всего 20 человек. Торжество прошло в загородном доме – молодожены осознанно отказались от лишних трат, так как «пафос – уже не тренд».

Сябитова заявила, что сделали все возможное для предотвращения распространения инфекции – на свадьбе был запас масок и перчаток. Гостей рассадили так, чтобы соблюсти социальную дистанцию.

«Благо мое поле для гольфа это позволяет»,

— заметила Сябитова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что британская принцесса надела на свадьбу винтажное платье Елизаветы II.