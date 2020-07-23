В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Документ разработан с целью защитить как автомобилистов, так и самих мотоциклистов. Фото: pixabay

Документ разработан с целью защитить как автомобилистов, так и самих мотоциклистов. Фото: pixabay

Мотоциклистам и владельцам мопедов запретят опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортов движение в одной полосе. Соответствующий проект разработали в Госдуме.

При злостном нарушении возможно лишение водительских прав на срок от двух до шести месяцев. Фиксировать правонарушения будут представители автоинспекции, камеры наблюдения и видеорегистраторы.

Как сообщили «Известия», размер штрафа может составить от трех до 15 тыс. рублей. Законопроект направлен на обсуждение в правительство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России хотят штрафовать владельцев брошенных автомобилей. Так, за оставленную машину хозяину придется заплатить от 1 до 3 тысяч рублей.