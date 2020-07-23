В Пулково в четверг отменили вылет восьми рейсов

Все запланированные ранее рейсы, которые не были отменены, будут совершены. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Все запланированные ранее рейсы, которые не были отменены, будут совершены. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Сегодня в Пулково отменили ряд рейсов. В небо над Северной столицей не поднимутся восемь самолетов.

В четверг, 23 июля, были отменены рейсы внутреннего сообщения в несколько российских городов: Тюмень, Сочи, Симферополь, Тамбов, Анапа и Воронеж.

Согласно данным онлайн-табло на официальном сайте Пулково, один самолет не сможет вылететь в зарубежный город Ош в Киргизии. Все запланированные рейсы, которые не были отменены, будут совершены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автобусы довезут пассажиров Пулково до верхнего пандуса. Путь автобусов маршрута No39 пролегает от улицы Костюшко до площади аэропорта «Пулково-1». До вчерашнего дня автобус совершал остановку на нижнем пандусе терминала.