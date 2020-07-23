В Выборгском районе среди ночи прорвало трубу

В Выборгском районе Северной столицы среди ночи забил фонтан из лопнувшей трубы центрального водоснабжения.

Коммунальная авария произошла в ночь на четверг, 23 июля, недалеко от дома №8, корпус 2, на улице Жака-Дюкло. Кадры с места прорыва опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографии видно, что вода вырывается прямо из-под земли, струя достигает третьего этажа здания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прорыв трубы на улице Дмитрова привел к потопу на детской площадке. Температура воды в теплосетях не превышала 40 градусов.