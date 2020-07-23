Группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году

Шведская группа ABBA в предстоящем году выпустит пять новых песен.

Изначально артисты планировали опубликовать новый материал в течение 2020 года. Как сообщает издание The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда, песни уже записаны. Группа планировала выпустить треки еще в конце прошлого года, однако их воссоединение отложилось из-за пандемии Covid-19 и технических накладок.

Последний студийный альбом ABBA был выпущен в 1982 году, а три неизданных песни были обнародованы в 1993–1994 годах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что величайшей композицией за всю историю «Евровидения» стала песня Waterloo группы ABBA. Такой результат показал опрос.