Группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году

Группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году
Кадр из клипа Abba - Waterloo

Шведская группа ABBA в предстоящем году выпустит пять новых песен.

Изначально артисты планировали опубликовать новый материал в течение 2020 года. Как сообщает издание The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда, песни уже записаны. Группа планировала выпустить треки еще в конце прошлого года, однако их воссоединение отложилось из-за пандемии Covid-19 и технических накладок.

Последний студийный альбом ABBA был выпущен в 1982 году, а три неизданных песни были обнародованы в 1993–1994 годах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что величайшей композицией за всю историю «Евровидения» стала песня Waterloo группы ABBA. Такой результат показал опрос.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ABBA культура музыка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге внебольничных пневмоний стало в десять раз больше
Депутаты приняли закон о вейпах и кальянах
В Мурино спасатели час тушили гараж
Женщина погибла за рулем Peugeot на Мяглово — Островки
В четверг периферия циклона принесет в Петербург дожди и ветер
В Гатчинском районе под утро вспыхнул сарай
Группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году
В Выборге двух человек госпитализировали после ДТП с деревом