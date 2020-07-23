Женщина погибла за рулем Peugeot на Мяглово — Островки

Женщина погибла за рулем Peugeot на Мяглово &#8212; Островки
Водитель скончалась, двое пассажиров получили травмы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На 5 км автодороги «Мяглово — Островки» во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Утром 23 июля в кювет съехал автомобиль Peugeot 308.

За рулем находилась женщина 35-45 лет. По предварительным данным, она не справилась с управлением на левом закруглении дороги и съехала в кювет, после чего врезалась в дерево.

«В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot скончался на месте происшествия», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Двое пассажиров получили травмы. Мужчину 1990 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии, женщину 1996 года рождения — с травмами средней степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после ДТП на пересечении проспектов Королева и Сизова машина вылетела на обочину.

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дтп ленинградская область мяглово - островки УГИБДД


 

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