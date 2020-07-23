В четверг периферия циклона принесет в Петербург дожди и ветер

В Северной столице сегодня температурный фон будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Об этом рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В четверг, 23 июля, погоду в городе продолжит определять южная, и на сей раз холодная, периферия циклонического вихря. Ожидается облачная с пояснениями погода, местами пройдут дожди.

Столбик термометра в дневное время поднимется до 17-19 градусов тепла, в Ленобласти будет немного теплее – до +20 градусов. Ветер ожидается западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково в четверг отменили вылет восьми рейсов.