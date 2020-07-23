В Петербурге внебольничных пневмоний стало в десять раз больше

В Петербурге внебольничных пневмоний стало в десять раз больше
Было зафиксировано десятикратное увеличение количества случаев пневмонии. Фото: pixabay

В Северной столице внебольничных случаев пневмоний в текущем году стало больше в десять раз. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Петростатом.

Так, за период с января по июнь было выявлено 20 537 случаев внебольничной пневмонии. При этом в мае внебольничной пневмонией заболели 9 560 человек, что в 10 раз больше, чем в мае 2019 года.

Также вырос и показатель смертности. За первые пять месяцев предыдущего года было зарегистрировано 25 730 летальных исходов, а в за такой же период в этом году — 27 878.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 26 апреля по 7 июля в городе на Неве диагностировали 17 тыс. 202 случая пневмонии. Обследование за отчетный период прошли 25 тыс. человек.

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