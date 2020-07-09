Ежедневно в Петербурге выявляют более 200 случаев пневмонии

Ежедневно в Петербурге выявляют более 200 случаев пневмонии
В Петербурге выросла заболеваемость пневмонией. Фото: pixabay.com

С 26 апреля по 7 июля в Петербурге диагностировали 17 тыс. 202 случая пневмонии. Данные привел сортировочный COVID-центр компьютерной томографии Медицинского института имени Березина.

Обследование за отчетный период прошли 25 тыс. человек. Таким образом, ежедневно пневмонию в Петербурге выявляют более 200 раз.

Пневмония подтвердилась у порядка 70% человек, прошедших обследование. Сведения о выявляемости опубликованы на странице первого сортировочного COVID-центр компьютерной томографии в Петербурге 9 июля.

Среди заболевших 36,2% лечились в больнице, остальные — в домашних условиях.

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