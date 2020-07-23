Транспортная полиция расследует возгорание катера в Неве

В акватории Невы загорелся катер. Фото: Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте

В акватории Невы загорелся катер. Фото: Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте

В Петербурге расследуют возгорание катера в акватории Невы. Пожар произошел вечером 22 июля в районе поселка имени Свердлова.

Катер принадлежит 31-летнему жителю Татарстана. Мужчина приобрел судно в Петербурге для отправки в Казань.

Вечером 22 июля владелец находился на катере в акватории Невы. Внезапно он услышал хлопок и обнаружил неисправность мотора, в результате чего начался пожар.

«Огонь локализован, а судно пришвартовано к берегу в районе улицы Щербинка поселка им. Свердлова. Пострадавших нет», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняет Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на борту загоревшегося катера находились люди.