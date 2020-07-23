Двое попали в больницу после ударов Mercedes об отбойники на КАД

Двое попали в больницу после ударов Mercedes об отбойники на КАД
От удара автомобиль отлетел к противоположной стороне трассы. Фото: pixabay

На КАД в Ломоносовском районе Ленобласти под утро водитель Mercedes не справился с управлением. Машина скорой помощи увезла с места происшествия двух человек.

Дорожный инцидент случился в четверг, 23 июля, около 4:50 на 97 километре внутреннего кольца КАД. 25-летний водитель иномарки врезался в «отбойник», находящийся на противоположной стороне дороги.

Как сообщили в УГИБДД, автомобилист получил травмы средней степени тяжести, его пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина погибла за рулем Peugeot на Мяглово — Островки. Она врезалась в дерево.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп кад происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург ждут сильные ветра и дожди
В России за сутки коронавирус выявили у 5 848 человек
Укравший ордена и медали у пожилых петербуржцев выплатит им компенсацию ...
В Петербурге 7 мужчин и 12 женщин умерли от коронавируса
В Петербурге коронавирус подхватили еще 184 человека
В Никольском 12-летний мальчик приставал к 8-летнему другу, мама подала заявление
Младшие школьники Петербурга с 1 сентября получат бесплатное питание
Транспортная полиция расследует возгорание катера в Неве