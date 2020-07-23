Двое попали в больницу после ударов Mercedes об отбойники на КАД

От удара автомобиль отлетел к противоположной стороне трассы. Фото: pixabay

От удара автомобиль отлетел к противоположной стороне трассы. Фото: pixabay

На КАД в Ломоносовском районе Ленобласти под утро водитель Mercedes не справился с управлением. Машина скорой помощи увезла с места происшествия двух человек.

Дорожный инцидент случился в четверг, 23 июля, около 4:50 на 97 километре внутреннего кольца КАД. 25-летний водитель иномарки врезался в «отбойник», находящийся на противоположной стороне дороги.

Как сообщили в УГИБДД, автомобилист получил травмы средней степени тяжести, его пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту аварии проводится проверка.

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