Двое попали в больницу после ударов Mercedes об отбойники на КАД

На КАД в Ломоносовском районе Ленобласти под утро водитель Mercedes не справился с управлением. Машина скорой помощи увезла с места происшествия двух человек.
Дорожный инцидент случился в четверг, 23 июля, около 4:50 на 97 километре внутреннего кольца КАД. 25-летний водитель иномарки врезался в «отбойник», находящийся на противоположной стороне дороги.
Как сообщили в УГИБДД, автомобилист получил травмы средней степени тяжести, его пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По факту аварии проводится проверка.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина погибла за рулем Peugeot на Мяглово — Островки. Она врезалась в дерево.