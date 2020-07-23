Микроавтобус перевернулся после столкновения с кроссовером на Народной

Микроавтобус перевернулся после столкновения с кроссовером на Народной
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Большевиков и Народной микроавтобус попытался проскочить на красный, однако начатое завершить не успел. Машина оказалась на боку.

Авария случилась сегодня утром, 23 июля. Кадры с места дорожного инцидента очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». После столкновения одна из машин перевернулась на бок и несколько метров катилась по дороге.

Транспортные средства сильно затруднили движение, на участке собралась крупная пробка. Информации о состоянии водителей и пассажиров нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое попали в больницу после ударов Mercedes об отбойники на КАД. Водитель иномарки не справился с управлением.

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Микроавтобус перевернулся после столкновения с кроссовером на Народной