Легковушка попыталась протиснуться между фурой и микроавтобусом на Кубинской, движение заблокировано

Легковушка попыталась протиснуться между фурой и микроавтобусом на Кубинской, движение заблокировано
Легковушка застряла между машинами. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на Кубинской улице желтый Volkswagen устроил массовое ДТП. Водитель попытался протиснуться между фурой и микроавтобусом. Движение в сторону центра города оказалось полностью заблокированным.

Дорожный инцидент случился в четверг, 23 июля, на участке перед Ленинским проспектом. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что автомобили буквально притерлись друг к другу. В комментариях к записи интернет-пользователи удивились, куда мог ехать Volkswagen по встречной полосе, и что действительно стало причиной ДТП.

«А куда он ехал то?» — спросил пользователь.

Автомобилистам рекомендуют выбирать другой маршрут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что микроавтобус перевернулся после столкновения с кроссовером на Народной.

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