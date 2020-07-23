Легковушка попыталась протиснуться между фурой и микроавтобусом на Кубинской, движение заблокировано

В Северной столице на Кубинской улице желтый Volkswagen устроил массовое ДТП. Водитель попытался протиснуться между фурой и микроавтобусом. Движение в сторону центра города оказалось полностью заблокированным.
Дорожный инцидент случился в четверг, 23 июля, на участке перед Ленинским проспектом. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На фотографиях видно, что автомобили буквально притерлись друг к другу. В комментариях к записи интернет-пользователи удивились, куда мог ехать Volkswagen по встречной полосе, и что действительно стало причиной ДТП.
«А куда он ехал то?» — спросил пользователь.
Автомобилистам рекомендуют выбирать другой маршрут.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что микроавтобус перевернулся после столкновения с кроссовером на Народной.