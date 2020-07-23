Под суд пойдет петербуржец, пытавшийся украсть дрель и шуруповерт

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Невский районный суд направлено уголовное дело о краже имущества в промышленной зоне.

Как сообщает прокуратура Петербурга, 46-летнего местного жителя обвиняют по статье о покушении на кражу, совершенном с незаконным проникновением в помещение.

Преступный инцидент произошел еще в мае. Следствие считает, что обвиняемый незаконно проник в производственное помещение ООО «Альянс» на территории промзоны, расположенной на улице Ворошилова. Для этого он срезал с железной входной двери и отогнул крепление.

После этого он ломом разбил стекло на двери, ведущей в подсобку, открыл замок и проник внутрь. Похитив ударную электродрель, шуруповерт и инверторный аппарат для воздушно-пламенной резки, он попытался скрыться. Однако ему не удалось этого сделать — его задержали с поличным.

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