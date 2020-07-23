Неонатолог рассказал, как дети переносят коронавирус

Дети могут болеть коронавирусом наравне со взрослыми. Об этом рассказал ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главный внештатный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов.

Отделение по лечению пациентов с коронавирусом заработало 5 мая. В учреждение были госпитализированы самые маленькие зараженные. На фоне болезни у них диагностировали опухоли, лейкозы и другие осложнения.

«Три ребёнка у нас погибли за это время — все дети имели тяжелейшие соматические патологии, такие, как лейкоз и опухоль», — приводит слова Иванова «Мойка78».

Неонатолог подчеркнул, что врачам только предстоит выяснить, какие последствия ждут детей, переболевших коронавирусом нового типа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили 184 новых случая коронавируса. Общее число зараженных превысило 30 тыс.