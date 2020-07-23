Беглов разъяснил новости о массовом сокращении бюджетников

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что его распоряжение о сокращении штатной численности бюджетных организаций было вольно интерпретировано. Из-за этого появились новости о массовом сокращении чиновников.

«Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уточнять имена «ретивых» чиновников Беглов не стал, но добавил, что главная задача распоряжения — провести ревизию штатного расписания. В случае, если руководство организации решит сократить определенную ставку, оно должно будет подготовить обоснование и уведомить отраслевой комитет.

Губернатор добавил, что оптимизация расходов в нынешней экономической ситуации необходимо, однако она не должна происходить за счет качества работы. Потому учреждения должны основательно подойти к подготовке предложений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что учреждения культуры Петербурга получили письма с информации о сокращении 10% штата театров, музеев, библиотек, школ искусств до ноября 2020 года.