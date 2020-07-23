Названы сроки начала вакцинации от коронавируса в России

В настоящее время идет активная подготовка к реализации препарата среди населения.

В первую очередь привиться смогут россияне, находящиеся в группе риска. Речь идет о работниках медицинских учреждений и тех людях, которые могут находиться в очень близком контакте с заболевшими. Об этом сообщают РИА-новости.

Министра Здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что начало вакцинации может прийтись уже на август. В начале этого месяца препарат пройдет официальную регистрацию.

Однако, когда обеспечение лекарством примет массовый характер пока неизвестно. Прогнозов пока нет.

Напомним, ранее было сказано, что защититься от COVID-19 станет возможно с некоторыми условиями — за людьми, получившими лекарство, будут наблюдать специалисты. Это необходимо для сбора необходимой информации о безопасности и эффективности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом.