В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом

В ведомстве считают, что вирус адаптируется к населению.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем пишет «Интерфакс». Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал, что подъем заболеваемости коронавирусом возможен в ноябре 2020 года и продолжится он до января 2021. Он отметил, что случай ничем не отличается от других, поэтому сроки те же, что при других ОРВИ. Выраженность подъема, считает Брико, не будет очень высоким, так как вирус адаптируется к населению.

Эксперт напомнил, что каждый год появляются новый инфекционные болезни – их возбудителями чаще всего являются животные. Но нужно понимать, что вирусу не выгодно убивать своего носителя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России медик заразился коронавирусом во второй раз. Мужчина переболел инфекцией два месяца назад и снова получил положительный тест.