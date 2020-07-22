В России медик заразился коронавирусом во второй раз

В России медик заразился коронавирусом во второй раз
Врач болеет во второй раз. Фото: Pixabay

Мужчина переболел инфекцией два месяца назад и снова получил положительный тест.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем рассказал в социальных сетях губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Он отметил, что многие медики переболели коронавирусом во время пандемии, ведь им приходится контактировать с разными пациентами. Один из них получил положительный тест на инфекцию во второй раз в течение двух месяцев – это говорит о повторном заражении.

Глава региона попросил местных жителей быть осторожными, так как риски все еще высоки. Он призвал соблюдать меры безопасности, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выявлено еще 28 смертей от COVID-19.

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В России медик заразился коронавирусом во второй раз