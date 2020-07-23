Собянин заявил, что коронавирусные ограничения в Москве больше не вернут

Собянин заявил, что коронавирусные ограничения в Москве больше не вернут
Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Вновь ограничивать деятельность организаций и устанавливать карантин в столице больше не намерены.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью телеканала «Россия 24», что эпидемиологическая обстановка в городе не вызывает опасений. В дальнейшем ожидается выпуск вакцины, которой массово защитят всех желающих.

Отметим, что вакцину могут зарегистрировать уже в августе. После, при организации необходимого количества поставок, можно будет приступить к вакцинации населения.

Однако, Собянин подчеркнул, что коронавирусная инфекция до сих пор представляет угрозу и никуда не уходит. Поэтому, ситуация с заболеваемостью зависит от сознательности граждан. О мерах предосторожности забывать не стоит.

Помимо этого, мэр рассказал, что Москва вновь живет своей прежней динамичной жизнью. Уже открыто более 90% мест, закрытых из-за ограничений. Следующий этап снятия коронавирусных мер назначен на 1 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собянин заявил, что вторая волна коронавируса в Москве маловероятна.

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