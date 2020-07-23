В Подмосковье продлили режим самоизоляции для пожилых людей

Самоизоляция действительно может спасти жизнь. Фото: pixabay.com

Самоизоляция действительно может спасти жизнь. Фото: pixabay.com

Слоям населения, находящимся в группе риска, необходимо оставаться в безопасности.

Находиться дома нужно жителям Московской области, которым больше 65 лет, а также людям имеющим хронические заболевания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение о продлении режима самоизоляции. Он должен был завершиться 26 июля, но теперь продлится до 9 августа. Соответствующее постановление появилось на сайте правительства области.

Соблюдать обязательный карантин можно по месту проживания — в квартирах или же на дачных участках, где летом быть еще и полезно.

Стоит отметить, что в постановлении есть и исключения. К примеру, если человек работает на важных предприятиях, и его нахождение на месте обязательно, то действие режима по отношению к нему не применяется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собянин заявил, что коронавирусные ограничения в Москве больше не вернут.