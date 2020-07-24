Неоднократно судимый гражданин Абхазии обвиняется в краже iPhone у китайца в метро

Мужчину задержали спустя три дня после инцидента.

Все случилось еще 20 июля. Как стало известно gazeta.spb.ru, к полицейским обратился гражданин Китая. Он объявил о краже своего дорогого смартфона — iPhone 11 pro max, оценив ущерб в 93 тысячи рублей. Мужчина рассказал, что гаджет пропал во время поездки на метро на стации «Гостиный двор». Он отметил, что находится в России с декабря по рабочей визе.

Спустя три дня сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого на Большом проспекте ВО. Уроженец Абхазии был неоднократно судим и не имеет регистрации в Санкт-Петербурге. В отношении него возбудили уголовное дело.

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