Харламов приехал в Петербург и пошутил про свой развод

Некоторые поклонники почти уверены, что артист побывал в Северной столице только ради этой шутки.

Видео с юмористом Гариком Харламовым опубликовал в Twitter блогер Данила Поперечный. Судя по всему, два приятеля проводили время на катере, идущем по Неве вдоль Дворцовой набережной. Им удалось застать развод моста – Харламов, глядя прямо в камеру, показывает на него и произносит: «Развелся». Пользователи сразу поняли шутку, ведь речь не только про переправу, но и самого юмориста – он расстался со своей супругой актрисой Кристиной Асмус.

«Смешнее развода я еще не видел. Мостов, конечно»,

— пошутил в ответ другой пользователь.

Напоминаем, что Харламов и Асмус были вместе на протяжении восьми лет. Они так и не объяснили, что стало причиной развода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Харламовым.