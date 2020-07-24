Всеволожский и Тосненский район перевели из «красной» в «желтую» зону

В Ленинградской области снимают часть антикоронавирусных ограничений. С 24 июля в «желтой» зоне открываются кафе и рестораны.

Всеволожский и Тосненский районы переведены из «красной» в «желтую» зону. Тихвинский район также стал «желтым», ранее он был в «зеленой» зоне. Соответствующее постановление подписал глава Ленобласти Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Единственный район, который остался в «красной» зоне — Гатчинский. Заболеваемость там пока не позволяет снять ряд ограничений.

В «желтой» зоне разрешили работу предприятий общепита. Кафе и рестораны могут открыться при условии использования до 50% посадочных мест. Расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 метров. Посуду заведения должны обрабатывать при температуре 95 градусов, либо использовать одноразовую.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты в феврале 2021 года. Такой прогноз представил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.