В Петербурге открываются рестораны, ТЦ и детские сады

С 27 июля в Петербурге возобновляется работа торговых центров, частных музеев, ресторанов и детских садов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Торговые центры будут открыты с рядом ограничений. Запрещена торговля в атриумах и коридорах, работа фудкортов и развлекательных зон. Исключение составят детские комнаты для маленьких петербуржцев.

Работа примерочных разрешена, если одежду будут термически обрабатывать после каждого посетителя. При входе в зону примерочных должны быть антисептики, а в самих примерочных — бактерицидные лампы закрытого типа.

Залы общепитов откроют при соблюдении ряда условий. Расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метра. Столы и предметы сервировки должны проходить дезинфекцию после каждого посетителя. Использовать декор, меню и другие предметы, если материал, из которого они изготовлены, не позволяет провести обработку, запрещено.

Помимо этого, с 27 июля детские сады возобновляют работу в обычном режиме. В залах регистрации браков разрешают присутствие до 30 человек. Снимается запрет на работу частных музеев, выставочных залов и аквапарков.

Деятельность также возобновят туроператоры, турагенства и экскурсоводы.

В садах, парках и скверах разрешают розничную торговлю и работу общепитов.

Открыться с 27 июля могут организации, которые получили уникальный QR-код. Он предоставляется тем, кто готов соблюдать стандарты безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всеволожский и Тосненский районы Ленобласти перевели из «красной» в «желтую» зону. В ней действует меньше коронавирусных ограничений.