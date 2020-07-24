В Рябово сотрудник МЧС во время отпуска спас задыхавшихся в колодце рабочих, один погиб

В Выборгском районе Ленобласти спасатели вызволили рабочих из колодца. Мужчины потеряли сознание, один из них погиб.

Трагический инцидент случился во вторник, 21 июля, в поселке Рябово. Двое мужчин занимались откачкой воды, используя мотопомпу, выхлопные газы от которой заполнили колодец.

Как сообщил портал ЛенТВ24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по области, в ходе работ сотрудники начали терять сознание. На крики о помощи откликнулся сосед по участку. Мужчина оказался сотрудником 57-й пожарно-спасательной части Петербурга, но в это время был в отпуске.

Сосед обвязал пострадавших и достал сперва одного. Затем прибыла подмога, они подняли второго работника. В результате один из рабочих погиб.

В МЧС отметили, что поступок Александра Виноградова заслуживает уважения, а также подчеркивает, что, даже находясь не на службе, пожарные готовы прийти на помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пигелево двое рабочих случайно упали на дно колодца.