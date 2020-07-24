Суббота в Петербурге начнется с дождей

Выходные в Северной столице начнутся с дождей. Жителям стоит захватить зонтик перед выходом на улицу.

В субботу, 25 июля, в городе ожидается облачная с прояснениями погода, утром прогнозируются осадки. Во второй половине дня возможна гроза.

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбик термометра ночью покажется 12-14 градусов тепла. В дневное время воздух прогреется до плюс 16-18 градусов Ветер подует с юго-востока со скоростью 3-4 м/с.

В воскресенье будет теплее – воздух прогреется до 24 градусов тепла, однако днем ожидаются кратковременные дожди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в День ВМФ России в Северной столице прогремит праздничный салют. В параде примут участие более 40 военных кораблей, самолетов и вертолетов.