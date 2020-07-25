В Кронштадте открылся мемориал военных руководителям

Торжественное мероприятие прошло сегодня, 25 июля.

Мемориал, на котором высечены имена военных руководителей Кронштадта, в том числе и тех генерал-губернаторов, который жили в петровские времена, появился на острове Котлин в Доковом Адмиралтействе. В общей сложности на мраморных досках появилась 41 фамилия военных руководителей города-порта.

На церемонии присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов, заместитель министра обороты России Андрей Картаполов и полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан. Ими были возложены цветы к мемориалу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Губернатор отметил, что Кронштадт — это первая военно-морская база России, в которой активно писалась история российского форта. В главе города стояли военные, которые активно развивали морские возможности и строили форты, гавани и причалы.

Памятник под названием «В потомках ваши имена» возведен силами Международного благотворительного фонда «Кронштадтский морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца». Финансовый вклад был внесен Фондом президентских грантов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в День ВМФ в Кронштадт можно будет попасть только по пропускам.