На парусной гонке в Петербурге столкнулись четыре яхты

У яхт «Нева» и «Лена» оказались повреждены борта, у «Амура» — борт и такелаж. Фото: instagram.com/neva666rus

У яхт «Нева» и «Лена» оказались повреждены борта, у «Амура» — борт и такелаж. Фото: instagram.com/neva666rus

В Северной столице во время приуроченной ко Дню военно-морского флота парусной гонки столкнулись четыре яхты.

Происшествие случилось в субботу, 25 июля, на пути в Кронштадт. Фотографии водной аварии поделились в Instagram-аккаунте neva666rus. Как сообщили в Ассоциации яхт класса Л6, одна из яхт потеряла управляемость. Столкнулись суда «Лена», «Нева», «Амур» и «Онега».

На «Онеге» случился непроизвольный поворот фордевинд, в результате чего один из членов экипажа получил травму. Госпитализация ему не понадобилась.

Столкновение нанесло заметный ущерб двум яхтам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, на севере Петербурга фура снесла ограждение и врезалась в столб в результате дорожно-транспортного происшествия. По версии одного из очевидцев, за рулем фуры водитель мог находиться в с состоянии алкогольного опьянения.