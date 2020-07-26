На парусной гонке в Петербурге столкнулись четыре яхты

В Северной столице во время приуроченной ко Дню военно-морского флота парусной гонки столкнулись четыре яхты.
Происшествие случилось в субботу, 25 июля, на пути в Кронштадт. Фотографии водной аварии поделились в Instagram-аккаунте neva666rus. Как сообщили в Ассоциации яхт класса Л6, одна из яхт потеряла управляемость. Столкнулись суда «Лена», «Нева», «Амур» и «Онега».
На «Онеге» случился непроизвольный поворот фордевинд, в результате чего один из членов экипажа получил травму. Госпитализация ему не понадобилась.
Столкновение нанесло заметный ущерб двум яхтам.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, на севере Петербурга фура снесла ограждение и врезалась в столб в результате дорожно-транспортного происшествия. По версии одного из очевидцев, за рулем фуры водитель мог находиться в с состоянии алкогольного опьянения.