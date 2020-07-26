В воскресенье из Пулково не смогут вылететь три самолета

Все запланированные и не отмененные рейсы отправятся из аэропорта в назначенное время. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Все запланированные и не отмененные рейсы отправятся из аэропорта в назначенное время. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Сегодня в небо над Петербургом не поднимутся три самолета. В аэропорту Пулково отменили два рейса по стране и один рейс зарубежного направления.

В воскресенье, 26 июля, воздушные судна не отправятся в Тюмень и Якутск. В первый лайнер должен был вылететь в ночь на 26 число, а в Якутию не отправится вечерний самолет.

Как сообщили на официальном сайте Пулково, также отменен вылет самолета в курортный и портовый город на юге Турции — Анталью.

В настоящий момент указано, что самолеты, рейсы которых не были отменены, отправятся в назначенное время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково полностью готов к приему и отправке самолетов по международным направлениям. Уведомление об этом направлено в Росавиацию. В аэропорту продолжают действовать меры против распространения коронавируса. Усилена уборка и дезинфекция.