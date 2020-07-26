В Петербурге еще 175 человек заразились коронавирусом

В Петербурге зарегистрировали 175 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии болезнь выявили у 30 тыс. 635 человек.

Выздоровели за весь период 22 тыс. 968 человек, скончались 1 тыс. 945, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на территории России в воскресенье, 26 июля.

За последние сутки в Петербурге подтвердили 9 смертей от COVID-19. Из больниц выписали 79 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудитель болезни — коронавирус нового типа. В России подтверждено 812 тыс. 485 случаев коронавируса. Страна занимает четвертое место по числу зараженных, уступая США, Бразилии и Индии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки 13 тыс. 211 человек прошли обследование на наличие коронавируса в Петербурге.