Торговец пострадал из-за взрыва бочек с квасом на Ветеранов

На проспекте Ветеранов в Петербурге взорвались бочки с квасом. О двух хлопках с интервалом в 10-15 секунд сообщили очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, квас на точке разливают торговцы-южане. Один из них получил травмы во время взрыва. Обломки бочек раскидало в радиусе 10 метров.

На месте происшествия замечена полиция. Вызвана скорая помощь, сообщает «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев.

«Видимо подача воздуха была нарушена, вот и получилось такое давление, что рвануло», — предположили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одной из квартир в Сертолово взорвался самогонный аппарат. От ударной волны в доме выбило оконную раму. Хозяин самогонного аппарата не пострадал, в момент взрыва мужчина находился в туалете, что спасло его от травм.