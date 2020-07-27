Стало известно, какой будет загруженность Крыма и Сочи в бархатный сезон

Стало известно, какой будет загруженность Крыма и Сочи в бархатный сезон
Крым пользуется высоким спросом у туристов в этом сезоне. Фото: Baltphoto

Этой осенью на российских курортах ожидается низкая загруженность, несмотря на прогнозы экспертов об ажиотажном спросе в бархатный сезон.

Данные о бронированиях номеров в отелях на осень приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР). Аналитики сообщают, что пик бронирований отдыха на отечественных курортах пришелся на лето — июль и августа. При этом, сейчас россияне особо не заинтересованы в бронировании отпусков на бархатный сезон. Стоит отметить, что ранее эксперты прогнозировали высокий спрос на осенние месяцы из-за того, что курортный сезон начался позже.

Как отметили в онлайн-сервисе покупки авиабилетов Biletix, чаще всего россияне берут билеты в Симферополь, Сочи, Анапу, Калининград и Минводы, сообщает «Лента.ру».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в июле Крым посетили миллион туристов.

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