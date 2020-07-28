Стали известны условия работы для детских садов в Петербурге

В Северной столице возобновили работу детские сады. Однако работать дошкольные учреждения будут только с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

С понедельника, 27 июля, в городе в 525 детских садах работают 3 135 групп. Их посещают 28 390 детей. Количество воспитанников в группах зависит от площади игровой комнаты. Так, для групп раннего возраста на одного ребенка должно приходиться от 2,5 квадратных метров, для групп дошкольников — от двух «квадратов».

В Смольном уточнили, что если количество желающих посещать детский сад превысит установленные нормы по количеству детей на группу, администрации районов могут увеличивать количество учреждений, работающих в качестве дежурных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детский сад на Лиственной улице откроется в ноябре. Объект готов к сдаче на 85%.