Стали известны условия работы для детских садов в Петербурге

Стали известны условия работы для детских садов в Петербурге
К работе приступили 525 учреждений. Фото: Pixabay

В Северной столице возобновили работу детские сады. Однако работать дошкольные учреждения будут только с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

С понедельника, 27 июля, в городе в 525 детских садах работают 3 135 групп. Их посещают 28 390 детей. Количество воспитанников в группах зависит от площади игровой комнаты. Так, для групп раннего возраста на одного ребенка должно приходиться от 2,5 квадратных метров, для групп дошкольников — от двух «квадратов».

В Смольном уточнили, что если количество желающих посещать детский сад превысит установленные нормы по количеству детей на группу, администрации районов могут увеличивать количество учреждений, работающих в качестве дежурных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детский сад на Лиственной улице откроется в ноябре. Объект готов к сдаче на 85%.

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