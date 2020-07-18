Детский сад на Лиственной откроется в ноябре

Объект готов к сдаче на 85% — ввод планируется уже на начало ноября.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем сообщили в Смольном. Уже этой осенью на Лиственной улице свои двери откроет детский сад №33. На данный момент он готов на 85% — рабочие занимаются внутренней отделкой, а также прокладывают инженерные сети и благоустраивают территорию. Ожидается, что уже в ноябре объект будет введен в эксплуатацию.

В дошкольное учреждение смогут ходить 220 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Они смогут плавать в бассейне, посещать спортивный и музыкальный залы, изостудию, а также вовремя получать медпомощь и хорошо есть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что чиновники Петербурга попробуют побыть волонтерами в хосписах и детских домах.