Вторник в Ленобласти будет дождливым

Вторник в Ленобласти будет дождливым
В Ленобласти обещают грозы. Фото: unsplash

Во вторник, 28 июля, синоптики обещают Ленинградской области непогоду: пройдут дожди с грозами, также возможен град.

Согласно прогнозу, который приводит ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня в Ленобласти будет облачно, периодически из-за туч будет проглядывать солнце. Местами может быть туман.

Днем в большинстве областным районов пройдут дожди. Местами осадки будут усиливаться до ливней, гроз и града. Порывы ветра во время грозы достигнут 15 метров в секунду.

При этом всем в регионе будет достаточно тепло — до +21…+26 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в августе в городе и области. Последний месяц лета отличится аномальным теплом. Осадков особо не будет — возможны только кратковременные дожди.

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